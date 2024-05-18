Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Динара Кемелова стала специальным представителем президента КР по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов.

Нурлан Айтмурзаев освобожден от этой должности.

Динара Кемелова была Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Республике Корея, затем заместителем министра иностранных дел КР.

Напомним, указом президента период 2023–2027 годов объявлен Пятилетием действий по развитию горных регионов.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Жамалбек Ырсалиев стал вице-мэром Бишкека по вопросам транспорта и строительства. Максатбек Сазыкулов освобожден от этой должности.

Ранее Жамалбек Ырсалиев был директором коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго».

Читайте по теме Вот такой дизайн-код Бишкека. Как ужасно выглядит центральная улица столицы

Отметим, что в 2020-2022 годах он уже был вице-мэром города по вопросам ЖКХ, первым вице-мэром и акимом Первомайского района.

В апреле Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта.

На должность главы Свердловской администрации Бишкека назначен Кубанычбек Айтакунов.

Ранее акимом был Алтынбек Кутманов, он занимал должность с ноября 2023 года.

Назначение главы произведено из внутреннего резерва кадров муниципалитета в рамках государственной кадровой политики, установленной Указом президента от 29 января 2021 года № 2 «О новой государственной кадровой политике» и направленной на повышение эффективности управления и привлечение в органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи.

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» возглавил Адилет Билимбек уулу.

Известно, что ранее он работал директором госучреждения «Государственная резиденция президента № 1» («Ала-Арча»).

Равшанбек Касымов назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Дирекция строящихся электрических станций.

Отметим, 7 мая на эту должность назначили Игоря Чудинова. Решение принято в соответствии с протоколом совета директоров компании от 6 мая 2024-го. Однако на этой неделе президент Кыргызстана Садыр Жапаров в соответствии с пунктом 3 статьи 89 Конституции отменил приказ министра энергетики Таалайбека Ибраева. При этом министру энергетики объявлено замечание за то, что глава государства не был проинформирован о принятии решения. Главный специалист указанного предприятия Равшанбек Касымов назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Дирекция строящихся электрических станций».

Хью Ридделл назначен главой представительства Всемирного банка в Кыргызстане.

Хью Ридделл заменит Навида Хасана Накви, который занимал эту должность с августа 2020 года.

Он будет возглавлять работу Всемирного банка в Кыргызстане, которая включает диалог по вопросам социально-экономической политики с представителями органов государственной власти, гражданским обществом, частным сектором и партнерами по развитию, а также управление страновой командой Всемирного банка и обеспечение успешной реализации рамочной программы партнерства с республикой.

Хью Ридделл — гражданин Великобритании, начал свою работу во Всемирном банке в 2007 году и занимал различные должности в Вашингтоне, округ Колумбия, Афганистане и Восточной Африке. С июля 2020 года по апрель 2024-го он занимал должность главы представительства в Малави. До Всемирного банка Ридделл работал в Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, а также в инвестиционно-банковской сфере и журналистике.

Атыр Абдрахматова стала руководителем кризисного центра «Сезим»

Правозащитница Бюбюсара Рыскулова более 26 лет возглавляла этот центр.

По итогам трехэтапного открытого конкурса на общем собрании членов кризисного центра «Сезим» избрали Атыр Абдрахматову новым исполнительным директором.

Она известна как опытный юрист, приверженный принципам справедливости, отстаивающий права социально уязвимых групп, и профессиональный руководитель. Атыр Абдрахматова будет реализовывать утвержденную в 2024 году стратегию развития КЦ «Сезим».

О кадровых перестановках с 6 по 10 мая читайте здесь.