Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить дороги в Бишкеке

Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить и ремонтировать дороги в столице в рамках реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в управлении капитального строительства состоялся конкурс на строительство и реконструкцию дорог, на котором была определена подрядная компания.

«Работы начнутся только после того, как китайская сторона окончательно одобрит подписание контракта», — отметили в мэрии.

Сhina Road and Bridge Corporation ранее реализовывала первую фазу проекта, в рамках которой было построено семь мостов и отремонтировано почти 95 километров автодорог. Кроме того, она восстанавливала дорожное покрытие еще на 23 улицах Бишкека в рамках другого проекта.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.