13:27
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить дороги в Бишкеке

Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить и ремонтировать дороги в столице в рамках реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в управлении капитального строительства состоялся конкурс на строительство и реконструкцию дорог, на котором была определена подрядная компания.

«Работы начнутся только после того, как китайская сторона окончательно одобрит подписание контракта», — отметили в мэрии.

Сhina Road and Bridge Corporation ранее реализовывала первую фазу проекта, в рамках которой было построено семь мостов и отремонтировано почти 95 километров автодорог. Кроме того, она восстанавливала дорожное покрытие еще на 23 улицах Бишкека в рамках другого проекта.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161460/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке устраняют дефекты на отремонтированных по гранту КНР дорогах
Бишкекасфальтсервис отремонтирует провалившийся участок тротуара
Отремонтированный тротуар в центре Бишкека уже проваливается
В Бишкеке завершили строительство круговой велодорожки
На участке улицы Толстого ограничено движение. Возобновлен ремонт
Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке, определит комиссия
В Бишкеке на улице Каралаева несколько месяцев не могут сделать тротуар
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах
Дорога север — юг. Радужные планы Минтранса и суровая реальность местных жителей
Тротуары и велодорожки. Почему их строительство вызывает недовольство горожан
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Бизнес
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
3 августа, понедельник
13:22
Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строить дороги в Бишкеке Компания Сhina Road and Bridge Corporation будет строит...
13:03
Закон о манипулировании информацией вернули в парламент. Возражение президента
13:01
До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники
12:51
Только две семьи скончавшихся от COVID-19 медиков получили компенсации
12:48
Суд по событиям в Кой-Таше в режиме онлайн: подсудимые против