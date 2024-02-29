В Бишкеке заново отремонтируют дороги и тротуары на некоторых улицах

В Бишкеке на отдельных участках улиц повторно проведут ремонт дорог и тротуаров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в последнее время участились обращения по вопросу состояния дорог на отдельных участках.

«В ноябре 2023 года мэр Айбек Джунушалиев поручил провести проверку качества проводимых работ по ремонту тротуаров. По итогам 12 подрядчикам из 14 выданы 36 предписаний об устранении дефектов. В случае несвоевременного исполнения они будут рекомендованы для внесения в базу недобросовестных подрядчиков», — сказали в муниципалитете.

В мэрии добавили, что все ремонтные работы, по которым выявлены недостатки, будут восстановлены за счет подрядчиков.

Кроме того, в результате проверки от занимаемой должности освобождены отдельные специалисты, курирующие вопрос ремонта тротуаров.

«Специалисты муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» с выездом на место проводят мониторинг и составляют списки для проведения ямочного ремонта дорожного полотна. На этих участках с 5 марта планируется начать работы», — отметили в мэрии.

В этом году муниципальное предприятие планирует в тестовом режиме применить струйно-инъекционный способ (устранение неглубоких выбоин и трещин, выравнивание поверхности дорожного покрытия) и использовать холодный асфальт собственного изготовления.

«МП «Бишкекасфальтсервис» во избежание аварийных ситуаций и заторов принимает временные меры по устранению ям», — добавили в муниципалитете.