В Бишкеке ямочный ремонт проходит на нескольких улицах. Где устраняют дефекты

В Бишкеке продолжается ямочный ремонт, к которому приступили после зимы. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, бригады муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» устраняют дорожные дефекты по проспекту Дэн Сяопина от улицы Алыкулова до улицы Фучика, проспекту Чуй от улицы Фучика до улицы Павлова.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Ранее завершен ямочный ремонт по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля, улице Ахунбаева от улицы Малдыбаева до улицы 7 Апреля, улице Байтика Баатыра от улицы Толстого до Масалиева, улице Абдрахманова от улицы Толстого до проспекта Жибек Жолу, бульвару Эркиндик от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе.

Латание дорожных дыр традиционно начали с центральных улиц. Мэрия обещает, что затем специалисты перейдут на второстепенные.

Для безопасности сотрудников и автолюбителей, представители управления Патрульной службы милиции регулируют дорожное движение.