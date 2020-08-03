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Общество

Школа в режиме онлайн. Изменится ли учебная программа

Учебная программа меняться не будет, учащиеся должны освоить материал в соответствии с предметными стандартами. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в настоящее время идет подготовка к новому учебному году. Планируется снять около семи тысяч видеоуроков, которые разместят на образовательной платформе oku.edu.gov.kg. «В будущем эти уроки будут очень полезны, особенно молодым учителям для приобретения педагогического опыта и методического мастерства», — считают в ведомстве.

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В течение августа для учителей-предметников организуют обучение в онлайн-формате по информационно-коммуникационным технологиям.

Продолжается работа и по обеспечению семей телевизорами. Минобразования вновь обратилось в органы местной власти, к спонсорам и попечительским советам школ для оказания помощи нуждающимся семьям.

По данным чиновников, в марте 2020 года телевизоры не имели 4,8 тысячи семей, в которых школьники не смогли подключиться к телеурокам. К концу мая число таких семей сократилось до 1 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161423/
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