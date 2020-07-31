ГРС сообщила, какие отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 3 августа

Некоторые отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, начнут работать Сокулук-Московский, Чуй-Кеминский, Аламединский, Иссык-Атинский, Балыкчинский, Каракольский, Таласский региональные отделы, подразделение Бишкекского городского отдела по регистрации водительского состава в селе Лебединовка, Баткенский региональный отдел и его сектор, расположенный в областном центре.

Подразделения закрывались на карантин в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.