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Общество

ГРС сообщила, какие отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 3 августа

Некоторые отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, начнут работать Сокулук-Московский, Чуй-Кеминский, Аламединский, Иссык-Атинский, Балыкчинский, Каракольский, Таласский региональные отделы, подразделение Бишкекского городского отдела по регистрации водительского состава в селе Лебединовка, Баткенский региональный отдел и его сектор, расположенный в областном центре.

Подразделения закрывались на карантин в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161328/
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