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Происшествия

За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ «Унаа»

Факты незаконной регистрации автомобиля с изменением категории выявили оперативники главного управления уголовного розыска. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в январе житель Чуйской области обратился к неким сотрудникам Сокулукского филиала ГУ «Унаа» по вопросу переоборудования и переоформления грузового транспортного средства «Мерседес Бенц Спринтер 316CDI» в малый автобус (пассажирский).

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР

Отдельные сотрудники «Унаа» за вознаграждение согласились поменять документы автотранспортного средства и предоставили технический паспорт транспорта, предназначенного для перевозки людей. За услуги они получили 60 тысяч сомов, в том числе наличными и через электронный кошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье 251 «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР.

Задержаны два сотрудника Сокулукского филиала ГУ «Унаа» и посредник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285958/
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