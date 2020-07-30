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Общество

Блогера из города Ош вызвали в ГКНБ за видео с похорон 29-летнего таксиста

Блогера Адыла Акжол уулу вчера вызывали на допрос в ГКНБ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, вчера примерно в 17.00 ему позвонил мужчина с неизвестного номера и представился Уланом.

«Я ходил по своим делам, у меня было много запланированных съемок, и попросил перенести допрос на утро. Но он не согласился. Он сказал: «Тебе же лучше, если придешь сейчас». Я сказал ему, что рабочий день уже закончился, а он мне: «Подождем, пока ты придешь». Мне пришлось все бросить и пойти на допрос», — пишет блогер.

Он отметил, что представитель ГКНБ просил блогера удалить прямой эфир с похорон 29-летнего таксиста, которого задушили несколько подростков, а тело сбросили в реку. «Сотрудник ГКНБ сказал, что видео может нести характер межнациональной вражды. Но для этого не было оснований», — говорит Адыл Акжол уулу.

Через некоторое время он все-таки удалил стрим. Но позже на YouTube опубликовал сюжет об убийстве 29-летнего таксиста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161254/
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