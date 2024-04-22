В селе Арашан, защищаясь, раненый таксист убил одного из нападавших

В селе Арашан Аламединского района на 33-летнего таксиста напали с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«В Бишкеке в ночь на 18 апреля двое неизвестных вызвали такси и попросили отвезти их в село Арашан. Когда приехали на место, сидевший сзади пассажир всадил нож таксисту в шею и выбежал с машины. Водитель смог вынуть нож из раны и ударил им второго нападавшего, который сидел рядом с ним. Последний скончался по пути в больницу. Убитым в результате самообороны оказался 19-летний Д. А.», — рассказали в милиции.

Факт зарегистрирован по статье 37-122 (покушение на убийство) УК КР. Оперативники установили личность напавшего с ножом. Им оказался 20-летний М.Н. Он задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.