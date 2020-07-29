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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

В Бишкеке начнут контролировать использование электронных билетов в транспорте

С 10 августа начинает работу служба контроля «Тулпар». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, специалисты будут проверять наличие электронных проездных карт для продажи у водителей, рассказывать пассажирам правила посадки и высадки, использования карты и валидаторов.

«При выявлении факта оплаты наличными специалисты будут составлять акты в отношении водителей и курирующего транспортного предприятия», — отметили в муниципалитете.

Уточняется, что преимущества использования электронных проездных очевидны: безопасность транспорта, прозрачность расходов и, самое существенное, нет контакта с наличностью.

Стандартные синие карты «Тулпар» можно приобрести у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях ГП «Кыргыз почтасы» за 50 сомов, в стоимость включена одна бесплатная поездка.

Красные карточки для льготной категории горожан выдаются в зданиях районных акимиатов и городском троллейбусном управлении.

С вопросами по работе общественного транспорта можно обращаться по номерам:

  • управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
  • Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553022753, 0772173743 (WhatsApp);
  • Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905;
  • «Тулпар»: 0312582000, почта: feedback@tulpar-card.kg.

Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161116/
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