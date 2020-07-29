В Бишкеке начнут контролировать использование электронных билетов в транспорте

С 10 августа начинает работу служба контроля «Тулпар». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, специалисты будут проверять наличие электронных проездных карт для продажи у водителей, рассказывать пассажирам правила посадки и высадки, использования карты и валидаторов.
«При выявлении факта оплаты наличными специалисты будут составлять акты в отношении водителей и курирующего транспортного предприятия», — отметили в муниципалитете.
Уточняется, что преимущества использования электронных проездных очевидны: безопасность транспорта, прозрачность расходов и, самое существенное, нет контакта с наличностью.
Стандартные синие карты «Тулпар» можно приобрести у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях ГП «Кыргыз почтасы» за 50 сомов, в стоимость включена одна бесплатная поездка.
Красные карточки для льготной категории горожан выдаются в зданиях районных акимиатов и городском троллейбусном управлении.
С вопросами по работе общественного транспорта можно обращаться по номерам:
- управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553022753, 0772173743 (WhatsApp);
- Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905;
- «Тулпар»: 0312582000, почта: feedback@tulpar-card.kg.
Напомним, что система электронного билетирования «Тулпар» в муниципальном общественном транспорте заработала с 1 марта. С этого дня, заверяли в мэрии, оплата проезда должна была стать полностью безналичной.