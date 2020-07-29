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Общество

COVID-19. В ООН обеспокоены состоянием содержащихся в тюрьмах Кыргызстана

Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел сделала заявление по ситуации с заключенными в Кыргызстане.

В нем говорится, что COVID-19 создает проблемы для всех стран, включая Кыргызстан, представители власти которого неоднократно заявляли о своей приверженности международным нормам и стандартам в области прав человека. В отношении лиц, лишенных свободы, государство взяло повышенные обязательства по обеспечению заботы, напоминают в организации.

«Мы вновь призываем правительство Кыргызстана по гуманитарным соображениям рассмотреть вопрос о досрочном освобождении наиболее уязвимых заключенных, включая женщин, несовершеннолетних, пожилых людей, лиц с сопутствующими заболеваниями, лиц, представляющих низкий уровень риска для общества, совершивших мелкие и незначительные правонарушения, лиц, ожидающих освобождения в ближайшее время, а также лиц, задержанных за совершение преступлений, не признанных таковыми в соответствии с международным правом», — говорится в обращении Лиз Троссел.

Что касается смерти правозащитника Азимжана Аскарова, то в тексте отмечается: необходимо обеспечить быстрое, беспристрастное и эффективное расследование обстоятельств его гибели.

Отметим, что родные Азимжана Аскарова третьи сутки не могут добиться разрешения от МИД Кыргызстана на вывоз тела для захоронения в Узбекистане. Во внешнеполитическом ведомстве КР задержку с выдачей сопроводительной ноты не комментируют. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161072/
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