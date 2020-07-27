Закон о манипулировании информацией нужно переписывать. Мнение редакторов СМИ

Скандальный закон депутата Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией президент вернул в Жогорку Кенеш на доработку.

Сооронбай Жээнбеков пояснил, что такой документ необходим, но он должен не ограничивать свободу слова, а противостоять фейкам и ложной информации.

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Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли о том, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.

24.kg поинтересовалось у редакторов независимых СМИ, как, по их мнению, должен выглядеть закон о борьбе с фейками, чтобы он был действительно жизнеспособным и не ставил под удар свободу слова в Кыргызстане.

1 Кайыргуль Урумканова, генеральный директор GovoriTV: Кайыргуль Урумканова, генеральный директор GovoriTV:

— Я считаю, что такой закон нам не нужен вовсе, причем ни в каком виде.

В «Белом доме» рассуждают о фейковых аккаунтах, но забывают, что эту фабрику троллей породили сами власти. Открыто отвечать на критику и обвинения у наших чиновников ни совести, ни смелости не хватает. Кайыргуль Урумканова

Документ же, заимствованный у России, здесь никогда не приживется и будет отторгнут, как и любая другая инициатива, направленная на подавление свободы мысли. У нас другие ценности, ограничивать что-либо у нас нельзя. Я считаю, что этим законом депутаты оказывают медвежью услугу «Белому дому».

Раньше были митинги, сейчас люди переместились с площадей в соцсети, и это свидетельствует о том, что наше общество взрослеет. Только со зрелым обществом возможны развитие и движение вперед. А этот закон подрывает устои демократии.

Я поддерживаю промежуточное решение президента вернуть закон Гульшат Асылбаевой на доработку. Очень надеюсь, что члены шестого созыва до истечения срока своих полномочий снять возражения не успеют. Так что пока можно выдохнуть. Но расслабляться окончательно не стоит — следующий состав парламента в зависимости от того, кто получит мандаты, может реанимировать драконовский документ.

2 Дина Маслова, учредитель информационного портала Kaktus.media:



— Нам нужен закон о медиаграмотности, а не этот непонятный, списанный с российского аналога, документ. В нем, как я уже говорила, множество нестыковок. Это первое. Если его менять, то нужно начинать с названия, это второе.

Автор сама смутно представляет разницу между фейковыми аккаунтами в соцсетях и фейковой информацией. Поэтому и представила такой сырой документ. Закон о манипулировании информацией нужно не дорабатывать, а заново переписать, начиная с названия.

Каждый закон несет в себе какую-то миссию и поэтому не терпит неопределенности и размытых формулировок. Но и переделанный с учетом возражений президента, он все равно будет направлен против свободы слова. Дина Маслова

С фейками в сетях, да еще и применяя практику досудебной блокировки, бороться невозможно.

3 Равшан Личаню, продюсер телеканала TV1.KG: Равшан Личаню, продюсер телеканала TV1.KG:

— Прежде чем закон о манипулировании информацией переписывать, нужно провести широкое обсуждение. Причем не только с представителями медиасообщества, но и со всем гражданским сектором.

Однако и этого недостаточно для разработки концепции закона, который бы устраивал все стороны дискуссии. А какие-то дополнительные функции принимать отдельным нормативно-правовым актом, списанным к тому же с российского документа, не нужно. Тем более что там в кучу свалены все пункты и непонятно, что из чего вытекает и как это будет работать.

Я предлагаю реализовать проект «Цифровое око», в рамках которого и можно будет проверять те или иные сведения на предмет их достоверности или плагиата. По примеру знаменитого disser.net.

Равшан Личаню

4 Айзада Касымалиева, директор «Азаттык медиа»: Айзада Касымалиева, директор «Азаттык медиа»:

— На этот закон нужно было наложить вето. Он совершенно бесполезен и опасен тем, что таит в себе нешуточную угрозу свободе слова и свободе выражать свое мнение.

Я не знаю, как его можно доработать и каким образом, чтобы он не был направлен против СМИ. На мой взгляд, это просто невозможно. Айзада Касымалиева

Поэтому я считаю: вернув его в Жогорку Кенеш, власть просто выигрывает время перед выборами, рассчитывая на то, что точку в этом споре поставит седьмой созыв.



5 Семетей Аманбеков, главный редактор сайта Elgezit.kg:



Прежде чем документ дорабатывать, нужно привлечь экспертов, журналистов, пытаться наладить диалог с представителями крупных мировых сетей и с этой группой внести дополнения и потом выработать иную концепцию. Семетей Аманбеков

— Это очень животрепещущий вопрос. Во всем мире до сих пор не выработана стратегия борьбы с фейковой информацией. Глава государства поступил правильно, вернув документ на доработку. Поскольку в нем содержались нормы, противоречащие Конституции и несущие реальную угрозу свободе слова. Особенно в части, что все функции по контролю за контентом возложены на Министерство культуры, информации и туризма или МВД. В ведущих странах, где существуют подобные законы, их применительная практика весьма неоднозначна.

А штрафовать и блокировать — это уже прерогатива суда. Никакой иной орган такими полномочиями не может быть наделен. Комиссия может только рекомендовать, но выносить решение — снять статью или закрыть доступ к сайту — не вправе.

Нужно также создать отдельную комиссию, члены которой будут фильтровать информацию, отделяя правдивую от ложной. После чего предоставлять право автору и руководству издания доказать в суде свою правоту.

