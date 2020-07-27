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Общество

Угнать за 60 секунд. В Аламединском районе мужчина угнал мотоцикл с эвакуатора

В Аламединском районе мужчина угнал мотоцикл с эвакуатора. Видео распространили в соцсетях.

По данным УОБДД Чуйской области, 25 июля с улицы Алма-Атинской в районе рынка «Чекиш-Ата» сотрудники патрульной милиции эвакуировали мотоцикл, так как на месте не обнаружили хозяина транспорта. 

По пути неизвестный мужчина прямо на ходу забрался на эвакуатор, отвязал мотоцикл и угнал его.

Ролик распространился в соцсетях и получил заголовок «Угнать за 60 секунд».

Как сообщили в УОБДД области, угонщика найти до сих пор не удалось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160816/
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