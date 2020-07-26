27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саманчынын Жолу, Алтын Бакан, Сарынжы Бекей, Омуракунова, Ашар, Татыбубу), отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, микрорайон «Восток-5», 21;

9.00-14.00 — улица Киевская, 199;

9.30-17.30 — жилмассивы «Касым», «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Алтын-Бешик), Щербакова-1, Щербакова-2;

9.30-14.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова, Кокчетавская), «Ынтымак» (улицы Улан, Таалай), «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Таалай, Корельская);

9.30-19.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Фрунзе;

9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, детский сад № 135;

12.00-17.00 — 4-й микрорайон, 27-31, 33, 35;

14.00-17.00 — улица Московская, 219. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная, Куйбышева, Фабричная, Калинина, Октябрьская), Горная Маевка (улица Кыргызская), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Советский), Достук, Восток (улицы Озерная, Ленина, Заречная), Пригородное (улицы Серегина, Дорожная, Широкая, 8 Марта, Марат, Береговая, Дачи, Достук);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Лавровых, Крупской);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Калинина, Вокзальная, Победы, Ала-Арчинская, Некрасова, Лермонтова, Ново-Аларчинская, Победа, Восточная, Топографическая), села Манас (улицы Новая, Южная, Широкая, Совхозная, тупик Северный), Саз (улица Ынтымак);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Беш-Терекская, МТФ-3), Александровка (улица Комсомольская), Беловодское (улицы Маркса, Карпова, Первомайская), Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова), Крупское (улицы Набережная, Киевская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», 1-7, улицы Спортивная, 16-35; Бородачева, 1-34; Маркса, 44-73, Топографическая, Тоголока Молдо, Энергетическая), села Ставрополовка, Степное, Сосновка (улицы Мис, Первомайская, Дачная, Фабричная, переулки Фабричный, Гагарина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая);

8.00-17.00 — село Хунчи (улица Гагарина).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — Ош (улицы Жиделик, Жим, Карасуу, Салиевой, Ош, Мира, Хоситова, Камарова, Жаштар, Раззакова, участок Сура-Таш, село Жаны-Турмуш); сельская управа Жекенди, села Кок-Суу, Жаш-Тилек.

4 Баткенская область Баткенская область