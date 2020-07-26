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Общество

27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саманчынын Жолу, Алтын Бакан, Сарынжы Бекей, Омуракунова, Ашар, Татыбубу), отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, микрорайон «Восток-5», 21;
  • 9.00-14.00 — улица Киевская, 199;
  • 9.30-17.30 — жилмассивы «Касым», «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Алтын-Бешик), Щербакова-1, Щербакова-2;
  • 9.30-14.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова, Кокчетавская), «Ынтымак» (улицы Улан, Таалай), «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Таалай, Корельская);
  • 9.30-19.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Фрунзе;
  • 9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, детский сад № 135;
  • 12.00-17.00 — 4-й микрорайон, 27-31, 33, 35;
  • 14.00-17.00 — улица Московская, 219.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная, Куйбышева, Фабричная, Калинина, Октябрьская), Горная Маевка (улица Кыргызская), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Советский), Достук, Восток (улицы Озерная, Ленина, Заречная), Пригородное (улицы Серегина, Дорожная, Широкая, 8 Марта, Марат, Береговая, Дачи, Достук);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Лавровых, Крупской);
  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Калинина, Вокзальная, Победы, Ала-Арчинская, Некрасова, Лермонтова, Ново-Аларчинская, Победа, Восточная, Топографическая), села Манас (улицы Новая, Южная, Широкая, Совхозная, тупик Северный), Саз (улица Ынтымак);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Беш-Терекская, МТФ-3), Александровка (улица Комсомольская), Беловодское (улицы Маркса, Карпова, Первомайская), Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова), Крупское (улицы Набережная, Киевская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», 1-7, улицы Спортивная, 16-35; Бородачева, 1-34; Маркса, 44-73, Топографическая, Тоголока Молдо, Энергетическая), села Ставрополовка, Степное, Сосновка (улицы Мис, Первомайская, Дачная, Фабричная, переулки Фабричный, Гагарина);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая);
  • 8.00-17.00 — село Хунчи (улица Гагарина).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (улицы Жиделик, Жим, Карасуу, Салиевой, Ош, Мира, Хоситова, Камарова, Жаштар, Раззакова, участок Сура-Таш, село Жаны-Турмуш); сельская управа Жекенди, села Кок-Суу, Жаш-Тилек.
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Пульгон, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Алга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160714/
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