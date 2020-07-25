Сотрудники «Кумтор Голд Компани» продолжают помогать региону

Сбор добровольных пожертвований сотрудников «Кумтор Голд Компани» на борьбу с коронавирусной инфекцией в Кыргызской Республике продолжается. На этот раз часть собранных средств направили на покупку двух холодильников и комплектов средств индивидуальной защиты для районной больницы в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Всего передали 2 холодильника, 90 защитных комбинезонов и 50 защитных экранов-щитков.
Напомним, что ранее на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР для Министерства здравоохранения по борьбе с COVID-19 перечислили два транша добровольных пожертвований сотрудников «Кумтор Голд Компани» для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Сбор средств продолжается.