Сотрудники «Кумтор Голд Компани» продолжают помогать региону

Сбор добровольных пожертвований сотрудников «Кумтор Голд Компани» на борьбу с коронавирусной инфекцией в Кыргызской Республике продолжается. На этот раз часть собранных средств направили на покупку двух холодильников и комплектов средств индивидуальной защиты для районной больницы в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Всего передали 2 холодильника, 90 защитных комбинезонов и 50 защитных экранов-щитков.

Напомним, что ранее на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР для Министерства здравоохранения по борьбе с COVID-19 перечислили два транша добровольных пожертвований сотрудников «Кумтор Голд Компани» для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Кроме этого, водители автомашин «МАК» и диспетчер перевалочной базы компании «Кумтор» в Балыкчи оказали помощь Балыкчинской территориальной городской больнице, собрав 350 тысяч сомов и закупив на эти средства лекарства, антисептики, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и два кислородных концентратора.

Сбор средств продолжается.