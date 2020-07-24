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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат парламента предлагает провести перепись населения в 2021 году

В Нацстаткоме пока не определились с датой возобновления кампании по переписи населения. Депутат парламента Наталья Никитенко предлагает ее провести в 2021 году.

По ее словам, когда каждый день народ с тревогой ожидает утренних брифингов и цифр по умершим,  организовывать перепись населения невозможно.

«Мы должны придерживаться одного логического режима, одного алгоритма — либо изоляция, либо активность. Во многих странах перепись перенесли на 2021-й. Думаю, это единственно возможный вариант в условиях пандемии», — сказала Наталья Никитенко.

Она отметила, что нельзя одним решением запрещать собрания, мероприятия, а другим разрешать хождения людей от дома к дому. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что медиков Бишкека заставляют проводить подворные обходы и заниматься переписью населения, в то время как это не входит в их функциональные обязанности.

В Нацстаткоме подчеркивают, что перепись населения и жилищного фонда изначально планировалось провести с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса ее перенесли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160505/
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