Кыргызстан запросил у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов. Об этом сообщила министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова.

«Российская сторона в этом году выделила более 700 грантовых мест на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. По итогам визита спикера Жогорку Кенеша и его делегации мы запросили еще 300 мест», — сказала она в Москве.

По словам Гульзат Исаматовой, студенты КР очень заинтересованы в получении образования на русском языке. Ведь русский язык на пространстве Евразийского региона является не только языком межнационального общения и культурного обмена, но и важным элементом интеграции в научно-техническое сотрудничество.