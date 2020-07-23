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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Как избиратели за рубежом могут проверить себя в списках

ЦИК разъясняет, как избиратели, находящиеся за рубежом, могут проверить себя в списках. Согласно законодательству, граждане, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете за рубежом, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке. Об этом сообщает Центризбирком.

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Избиратели, которые проживают или в день голосования будут находиться за пределами страны, но не состоят на консульском учете, вправе подать заявление о намерении голосовать по избирательному адресу зарубежного места проживания или пребывания по форме 2. При этом загранучреждение Кыргызстана при поступлении заявления регистрирует избирателя как вставшего на временный консульский учет. Сделать это необходимо не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 20 сентября).

Консульские сборы за постановку на учет не взимаются. С 16 июля предварительный список избирателей размещен на портале «Тизме» (tizme.gov.kg), а с 26 июля — вывешивается на избирательных участках для ознакомления.

В случае если при сверки данных в списке избиратель обнаруживает ошибку, неточность или не нашел себя, необходимо до 20 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением по форме 1.

Заявления по форме 1 и 2 могут быть поданы либо на избирательном участке, при этом избиратель проходит биометрическую идентификацию, либо в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале, при этом избиратель проходит авторизацию в установленной форме.

Ответ на заявление избирателя направляется соответствующей избирательной комиссией не позднее семи календарных дней со дня приема.

Окончательный список вывешивается на избирательном участке за семь дней до голосования.

Биометрическую регистрацию можно пройти в загранучреждениях КР за рубежом, в центрах обслуживания населения по всей стране, а также — в предвыборный период — в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Кыргызстана.

В межвыборный период списки обновляются ежемесячно, в выборный — ежедневно. Для голосования при себе нужно иметь паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карту) или общегражданский, а также служебный или дипломатический.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160489/
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