Министр транспорта призвал не верить фейкам про распыление химикатов

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов опроверг информацию о том, что с воздуха над Кыргызстаном летательные аппараты распыляют химикаты. Об этом он сообщил на брифинге.

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По словам чиновника, в социальных сетях все чаще распространяют недостоверные данные.

«Призываю всех: не верьте такой информации, ни с одного летательного аппарата в нашей стране подобного не делают. Вчера в соцсетях кто-то опубликовал заметку, что с вертолета снова начали распрыскивать химикаты, это не так. Малый летательный аппарат «Автожир» проводил учения», — сказал Жанат Бейшенов.