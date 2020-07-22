08:55
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество

Правозащитники обвиняют институт омбудсмена в двойных стандартах

Правозащитники возмущены заключением, которое представили посетившие пожизненно осужденного коллегу Азимжана Аскарова эксперты института омбудсмена.

По словам представителей правозащитной организации «Бир дуйно Кыргызстан», Азимжан Аскаров тяжело болен, он отказывается от еды, но эти факты не отражены в заключении. Также там не указано, что у осужденного есть симптомы внебольничной пневмонии. Правозащитники напоминают, что Азимжану Аскарову 70 лет и он в группе риска, его надо немедленно освобождать.

Отмечается, что ПЦР-анализ на коронавирус заключенным делать не будут. Минздрав не планирует выделять реагенты.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м. В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал Азимжана Аскарова жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекоменациям не последовал.

Адвокат правозащитника Валерьян Вахитов подал апелляцию в Бишкекский горсуд по исковому заявлению его подзащитного к правительству за неисполнение рекомендации комитета. Отметим, что 12 июня Административный суд столицы оставил без рассмотрения иск Азимжана Аскарова к кабмину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160241/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в Кыргызстане. Как получить онлайн-консультацию пульмонолога: контакты
О пожилых вспомнили, но не в штабе: помогать старикам будет Красный Полумесяц
В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными
Позитивный материал. Врач и пациентка станцевали перед выпиской из больницы
Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов
Кыргызстанцы вернулись из Санкт-Петербурга на родину
Израиль передает гуманитарную помощь Кыргызстану для борьбы с COVID-19
В обсервации санатория в Воронцовке утверждают, что лекарств достаточно
Хочу быть полезным. Кыргызстанец из США готов оплачивать зарплату медикам
Главное — диалог. Встреча президента с волонтерами: как ее увидела пресс-служба
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
22 июля, среда
08:46
Правозащитники обвиняют институт омбудсмена в двойных стандартах Правозащитники обвиняют институт омбудсмена в двойных с...
08:30
COVID-19 в Кыргызстане. Как получить онлайн-консультацию пульмонолога: контакты
08:14
Скончался офицер Талгат Аланов, ранее рассказавший о коррупции в Погранслужбе
08:10
О пожилых вспомнили, но не в штабе: помогать старикам будет Красный Полумесяц
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 июля, вторник
23:53
Когда пользователи смогут заряжать телефон за минуты: дайджест инноваций
23:10
В Британии испытания вакцины против коронавируса оказались успешными
22:45
Позитивный материал. Врач и пациентка станцевали перед выпиской из больницы
22:23
В Бишкеке урны для сбора пластика никто не чистит
22:01
Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов