Правозащитники обвиняют институт омбудсмена в двойных стандартах

Правозащитники возмущены заключением, которое представили посетившие пожизненно осужденного коллегу Азимжана Аскарова эксперты института омбудсмена.

По словам представителей правозащитной организации «Бир дуйно Кыргызстан», Азимжан Аскаров тяжело болен, он отказывается от еды, но эти факты не отражены в заключении. Также там не указано, что у осужденного есть симптомы внебольничной пневмонии. Правозащитники напоминают, что Азимжану Аскарову 70 лет и он в группе риска, его надо немедленно освобождать.

Отмечается, что ПЦР-анализ на коронавирус заключенным делать не будут. Минздрав не планирует выделять реагенты.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м. В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал Азимжана Аскарова жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекоменациям не последовал.

Адвокат правозащитника Валерьян Вахитов подал апелляцию в Бишкекский горсуд по исковому заявлению его подзащитного к правительству за неисполнение рекомендации комитета. Отметим, что 12 июня Административный суд столицы оставил без рассмотрения иск Азимжана Аскарова к кабмину.