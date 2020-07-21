Азимжан Аскаров отказался от лечения в ИК № 47

Пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров получает симптоматическое лечение в колонии № 19, но отказывается от этого в медучреждении ИК № 47. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

По ее данным, эксперты института акыйкатчи выехали в колонию, где отбывает наказание Азимжан Аскаров, и поговорили с ним самим и начальником медсанчасти закрытого учреждения.

Последний заметил, что у правозащитника температура тела колеблется на протяжении нескольких дней, поднимаясь до 38,5 градуса, артериальное давление незначительно ниже нормы. Во время встречи с сотрудником аппарата омбудсмена Азимжан Аскаров подтвердил, что температура высокая уже несколько дней, болят суставы, аппетита нет, проявляется рвотный рефлекс.

В присутствии представителей акыйкатчи медики ИК № 19 провели осмотр. Измерили осужденному температуру и давление. На момент проверки у него было 36,9, а артериальное давление — 100/60.

В медсанчасти заверили, что Азимжан Аскаров получает внутривенно глюкозу, витамины через капельницу, литическую смесь для снятия температуры, а также соответствующее симптоматическое лечение. В то же время в ИК № 19 нет современного оборудования для обследования больных и не хватает необходимых лекарств.

Никто из заключенных ПЦР-анализ на коронавирус не сдавал. Как пояснили в администрации колонии, в этом нет необходимости.

Как отмечается, Азимжан Аскаров заявил, что не согласен на перевод в ИК № 47 для прохождения дальнейшего лечения. По его словам, там не лечат, и если будут лекарства, он готов лечиться в учреждении № 19, а его супруга готова передать или перечислить деньги в колонию для покупки необходимых медикаментов.

Однако в медсанчасти ИК № 19 пояснили, что это противоречит закону, поскольку родственники не могут самостоятельно закупить нужные лекарства и передать их через администрацию.

Представители омбудсмена напомнили осужденному правозащитнику, что он может подать жалобу в их аппарат о нарушениях.

Ранее адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов сообщил 24.kg, что у его подзащитного симптомы внебольничной пневмонии, но он уже пошел на поправку и чувствует себя удовлетворительно.

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13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.