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Общество

В Бишкеке подняли флаг Кыргызстана в честь годовщины Московской Олимпиады

В управлении физической культуры и спорта мэрии Бишкека прошла церемония поднятия флага Кыргызстана в честь 40-летия проведения Олимпийских игр в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в мероприятии приняли участие победитель Олимпиады, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Каныбек Осмоналиев, спортсмены и глава управления Нурлан Токоноев.

Чести поднять флаг удостоились юные спортсмены Бегай Бейшеналы кызы — мастер спорта КР по дзюдо, призер международных турниров и Марлен Асыкеев — член национальной сборной команды по греко-римской борьбе, мастер спорта международного класса.

Каныбек Осмоналиев поздравил всех бишкекчан со знаменательной датой и передал управлению горспорта средства индивидуальной защиты от главы Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд», трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина и начальника физической подготовки 41-й армии полковника Ивана Кувырзина.

В мэрии напомнили, что летние Олимпийские игры 1980 года стали триумфальными для кыргызского спорта, тогда спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160064/
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