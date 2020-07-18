Активист призывает власти начать диалог и ответить на самые каверзные вопросы

Координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов считает, что и без законопроекта Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией свобода слова в Кыргызстане находится под угрозой. Об этом он заявил 24.kg.

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Он отметил, что президент еще не подписал закон, а силовики уже лютуют. Активист задается вопросом, что будет, если документ примут.

По словам Тимура Шайхутдинова, закон Гульшат Асылбаевой появился для контроля за интернетом, вернее, за той частью пользователей, которые высказывают свое отличное от властей мнение.

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«Это при том, что эксперты давно предсказывают рост влияния оргпреступности и преступлений против личности и собственности на фоне пандемии. Казалось бы, есть чем заняться», — отметил Тимур Шайхутдинов.

Но и без закона тенденция сдерживания критики и даже сатиры набирает обороты, а МВД и ГКНБ активно заняты выявлением неугодных блогеров и комментаторов. Тимур Шайхутдинов

Он считает, что закон о манипулировании информацией только увеличит масштаб давления на свободу слова. Поскольку ожидается, что Минкультуры обзаведется функцией, которую иначе как цензурой не назовешь.

«Блокировка сайтов будет поставлена на поток. Думаю, в ответ также изменится и структура интернета. Многие пользователи предпочтут анонимность, чаще будут писать с фейк-аккаунтов, став еще более критичными и недосягаемыми для всяких комиссий. Основная же масса установит у себя VPN, который будет у многих включен по умолчанию. На примере Change.org мы видели, как быстро люди перестраиваются», — сказал активист.

Тимур Шайхутдинов полагает, что при такой непродуманной политике это наверняка произойдет, так как это еще большее разобщение между государством и активной частью общества, негатива станет явно больше. То есть в долгосрочном плане, как отмечает эксперт, закон приведет к прямо противоположным результатам, чем ожидают его инициаторы.

Властям понадобилось взять под контроль интернет.

За последние годы, как подчеркивает Тимур Шайхутдинов, гражданская активность ушла в Сеть, там формируется общественное мнение, задаются вопросы перед государством, определяются тематики для журналистских расследований. НПО черпают темы, на которые нужно обращать внимание, тоже из соцсетей.

«Самые свежие примеры — урановый кейс и антикоррупционное движение «Реакция». Они вызревали на площадках Facebook и Twitter, а также телеграмм-каналах и стали влиять на процессы принятия решений. Там же стали появляться новые гражданские лидеры, трибуны, которые умеют лучше традиционных политиков доносить свою позицию. Закономерно, что давно созревал план что-то с этим сделать. Ничего лучше не придумали, как начать вызывать на допросы врачей, блогеров и стендаперов, а после ввести элементы цензуры на законодательном уровне», — отметил глава НПО.

Он также добавил, что не считает, будто фейки — надуманная проблема.

По мнению Тимура Шайхутдинова, фейки есть, и по мере приближения к выборам или другим политическим кампаниям их становится все больше.

Неискушенный пользователь может понять, что тот или иной аккаунт подставной: сомнительные фотографии и отсутствие своего контента на странице, при этом бурная активность на чужих страницах с прокачкой одной и той же идеи или черным пиаром.

«Есть и вполне реальные блогеры, которые, не скрываясь под чужими именами, могут обслуживать чьи-то интересы. Ты догадываешься об этом по синхронности их реакции на те или иные события. Но как бы мы не относились к троллям и фейкам, это все издержки демократии и открытого общества. Абсолютное большинство людей пишут свою точку зрения в Сети. Даже если закон примут, фейки никуда не исчезнут, их даже станет больше», — уверен Тимур Шайхутдинов.

Попытка всех зарегулировать, поставить под контроль государства, под какими бы лозунгами это не проводилось, ударит по свободной мысли. Тимур Шайхутдинов

Тем не менее, он считает, что у государства есть альтернатива репрессивной политике. Для начала первые лица должны понять, что без альтернативной информации они обречены быть заложниками бюрократических отчетов и таких же предложений, идущих от низов госаппарата.

«Как правило, о проблемах чиновник не говорит руководителю, опасаясь вызвать гнев. Чем выше в иерархии находится руководитель, тем меньше он знает о реальности. Отсюда неизбежен рост управленческих ошибок и общественного негатива, которые могут обрести катастрофический масштаб. Вот почему в долгосрочном плане президенту и правительству не выгоден зажим интернета и независимого гражданского общества, если исходить из стратегических и государственнических позиций. Разве ничему не научила история с давлением на медработников и их принуждением к публичным покаяниям? Ведь они сигнализировали о проблемах в медицине, а их тогда не услышали», — отметил правозащитник.

Тимур Шайхутдинов призвал власти начать говорить с аудиторией, отвечать на самые каверзные вопросы, предлагать свою повестку, устраивать различные дебаты.

«Надеюсь, здравый смысл и стратегическое мышление возьмут верх и президент не подпишет этот вредный для будущего Кыргызстана закон», — заключил координатор гражданского союза «За реформы и результат».