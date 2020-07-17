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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Верховном суде пояснили, почему останавливать судебные процессы нет причин

В Верховном суде объяснили, почему не удовлетворено прошение Ассоциации адвокатов об объявлении карантина в местных судах в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

В ВС напоминают, что право на обращение в суд и судебную защиту закреплено Конституцией.

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В соответствии с Основным законом определено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены исключительно в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. А вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. 

Однако, как отметили в Верховном суде, в стране не введено чрезвычайное положение, предусматривающее эти ограничения, и суды всех инстанций продолжают работать в соответствии с процессуальным законодательством с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

В свою очередь юристы отмечают, что подобное решение ВС — это издевательство. Только в Ошском городском суде у семи сотрудников аппарата подтвержден COVID-19. У одного судьи — внебольничная пневмония, еще один скончался.

Умер адвокат одного из потерпевших в уголовном деле о событиях в Кой-Таше. Скончался также один из прокуроров. Адвокаты остальных подсудимых находятся в самоизоляции. Внебольничная пневмония у защитника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159799/
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