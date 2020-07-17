Верховный суд проигнорировал обращение адвокатов об объявлении карантина

Верховный суд проигнорировал обращение представителей Ассоциации адвокатов. Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее адвокаты попросили руководство ВС КР приостановить процессы в местных судах по всей стране из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

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По данным Ассоциации адвокатов, прошение об объявлении карантина направлено две недели назад, но ответ так и не получен. Судьи назначают заседания.

Однако, как отмечают юристы, это просто издевательство — только в Ошском городском суде у семи сотрудников аппарата суда подтвержден COVID-19. У одного судьи — внебольничная пневмония и один скончался.

Умер адвокат одного из потерпевших в уголовном деле о событиях в Кой-Таше. Скончался также один из прокуроров. Адвокаты остальных подсудимых находятся на самоизоляции. Внебольничная пневмония у защитника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева.