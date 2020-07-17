10:17
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Верховный суд проигнорировал обращение адвокатов об объявлении карантина

Верховный суд проигнорировал обращение представителей Ассоциации адвокатов. Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее адвокаты попросили руководство ВС КР приостановить процессы в местных судах по всей стране из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Читайте по теме
В Оше от внебольничной пневмонии скончался судья городского суда

По данным Ассоциации адвокатов, прошение об объявлении карантина направлено две недели назад, но ответ так и не получен. Судьи назначают заседания.

Однако, как отмечают юристы, это просто издевательство — только в Ошском городском суде у семи сотрудников аппарата суда подтвержден COVID-19. У одного судьи — внебольничная пневмония и один скончался.

Умер адвокат одного из потерпевших в уголовном деле о событиях в Кой-Таше. Скончался также один из прокуроров. Адвокаты остальных подсудимых находятся на самоизоляции. Внебольничная пневмония у защитника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159731/
просмотров: 1244
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше пациент с COVID-19 выпрыгнул со второго этажа больницы. Он умер
Профсоюз медработников: Обещанные выплаты врачи и медсестры так и не получили
ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты на более чем $500 тысяч
Песню в поддержку кыргызстанцев записали отечественные исполнители
Почти 60 тысяч звонков поступило в скорую помощь Бишкека с начала июля
Коронавирус в регионах Кыргызстана. Главврач больницы в Терек-Сае просит помощи
Отдел загса Токмака уходит на карантин
Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает
Медиаэксперт призывает государство не мешать собирать открытые данные
Досудебное производство ведется по 27 случаям завышения цен на лекарства
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались 11&nbsp;человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
17 июля, пятница
10:11
В Оше пациент с COVID-19 выпрыгнул со второго этажа больницы. Он умер В Оше пациент с COVID-19 выпрыгнул со второго этажа бол...
09:30
Дефицит гепарина и клексана и завышение цен на них. Аптечный бизнес о причинах
09:27
Попытка ограничения свободы слова в Кыргызстане: впереди паровоза
09:19
Кубатбек Боронов вылетел в Минск на межправительственный совет ЕАЭС
09:13
Выборы-2020. ЦИК не может обязать партии проводить съезды онлайн