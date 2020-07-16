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Общество

Конфликт на границе Азербайджана и Армении: комментарий посольства в Бишкеке

Начиная с полудня 12 июля 2020 года подразделения армянских Вооруженных сил подвергли обстрелу территорию Азербайджана. Об этом говорится в официальном заявлении посольства республики в Кыргызстане.

«12 июля Вооруженные силы Армении в целях захвата позиций на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении предприняли попытку атаки c использованием артиллерийского огня. Атака была предотвращена ответным огнем. В ходе боев погибли трое военнослужащих азербайджанской армии, четверо ранены», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В дипмиссии рассматривают происходящее как «продолжение заявлений и действий, направленных на эскалацию напряженности в регионе». В посольстве уверены, что действия Армении ставят под серьезное сомнение значимость проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Этими действиями Армения стремится вовлечь в конфликт третьи государства. Однако позиция мирового сообщества относительно агрессорской политики страны общеизвестна. Вся ответственность за подобные провокационные действия, служащие эскалации напряженности, лежит на Армении», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159704/
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