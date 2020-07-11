Страшилки про 5G. Жители Иссык-Куля призывают перерезать оптоволоконный кабель

В Иссык-Кульской области связисты призывают жителей не поддаваться слухам о технологии 5G и не портить кабель оптоволоконной сети. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

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По его данным, оборудование ОАО «Кыргызтелеком» не имеет отношения к технологии 5G.

«На территории региона нет никаких установок 5G. Сотрудники компании заняты обеспечением высокоскоростным интернетом по оптоволоконной сети. Сейчас из 61 айыл окмоту обеспечены интернетом 59. Основные наши клиенты — школы, айыл окмоту и население, поэтому просим не портить имущество нашей организации и отнестись с уважением к труду наших сотрудников. Несмотря на жару, холод и непогоду, они выполняют свою службу», — рассказали в ОАО.

Отмечается, что в мессенджере WhatsApp между жителями Иссык-Кульской области идет активный призыв разрезать кабели оптоволоконной сети.

Ранее в Госкомсвязи заявляли, что в мессенджерах и социальных сетях распространяют недостоверную информацию о вреде 5G.