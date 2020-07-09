Задержанный за взятку начальник следствия РОВД Нооката госпитализирован

Задержанный за взятку начальник следственного отдела Ноокатского РОВД госпитализирован. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что решением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

«Во время задержания подозреваемый почувствовал себя плохо и потерял сознание. В больнице выяснилось, что у милиционера сердечный приступ. В настоящий момент его охраняет конвой», — сказали редакции.

Напомним, что 2 июля при получении взятки Финпол и служба внутренних расследований МВД задержали начальника отдела следствия Ноокатского РОВД. Он вымогал деньги за положительный результат по уголовному делу.