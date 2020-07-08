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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Иссык-Куль пока закрывать для туристов не будут

Туристическую зону в Иссык-Кульской области пока не будут закрывать. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

Уточняется, что ранее местные жители подняли вопрос о том, чтобы временно запретить въезд на территорию региона. Однако предложение не нашло поддержки.

«Местные жители действительно хотели запретить въезд на территорию области, в связи с чем этот вопрос подняли в штабе. Это предложение не было одобрено. Прокуратура области также выступила против, основываясь на нормативно-правовых актах», — заявили в полпредстве.

В ведомстве также отметили, что местная администрация может закрыть на карантин пансионат, если там нет соответствующих условий, которые ранее были прописаны республиканским штабом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158790/
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