Скандал в горбольнице № 1. Главврач прокомментировал заявление сотрудника

Главный врач Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев отрицает обвинения хирурга Доолота Ибраимова. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, все медики обеспечены СИЗ, и запасов хватит еще на 20 дней. Он также отметил, что частная клиника, о которой упоминает врач, находится за пределами больницы.

«К этой клинике я не имею никакого отношения. А Доолот Ибраимов — скандальный человек, привыкший жаловаться. В марте он также написал жалобу на своих коллег, которая потом не подтвердилась. Я бы судился с ним, но сейчас такое время, некогда», — говорит Жусуп Бошкоев.

По его словам, Доолот Ибраимов должен был приступить к дежурству в красной зоне со следующей бригадой медиков. «Но он напросился и зашел вместо одной коллеги. Оказывается, у Ибраимова болели жена и родная сестра», — отметил Жусуп Бошкоев.

Главврач больницы заверяет, что среди больных нет его знакомых, родственников. Он также опроверг, что пишет записки сотрудникам с поручением бронировать места.

У моей жены пневмония, она в тяжелом состоянии. Я даже ее не положил в больницу. А Доолот Ибраимов лечит своих родных. Мы все болезнь переносим на ногах и продолжаем работать. Жусуп Бошкоев

«Вот у меня тоже на 25 процентов повреждены легкие. Доолот Ибраимов на видео говорит, что болеет, но отказывается от госпитализации и продолжает работать. Могу представить доказательства, где в день записи этого видеообращения он был здоров и даже ругался со мной», — заявил главврач.

Он также сообщил, что по факту, озвученному одной из пациенток, о том, что врач Доолот Ибраимов забрал их аппарат ИВЛ для своей сестренки, будет назначена проверка. Но позже. Сейчас проводить расследование некогда, поступает слишком много больных в тяжелом состоянии.

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По словам Жусупа Бошкоева, городская клиническая больница в срочном порядке была подготовлена к приему больных пневмонией. В первые дни из-за сезонного отключения не было горячей воды. Пришлось обращаться к министру, чтобы подключили воду.

«Нам сказали срочно начать прием больных. Мы сначала подготовили один корпус, затем второй. Надо было организовать красную, оранжевую и зеленую зоны и разделить их перегородкой. За считанные дни провели всю работу, сделали душевую кабину, поставили водонагреватель. Сразу же вместо 92 больных приняли 110. Всего сейчас у нас 224 койки, из них 12 — реанимационные», — говорит Жусуп Бошкоев.

Отметим, городская клиническая больница начала принимать больных с внебольничной пневмонией недавно, с конца июня.

Напомним, врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал на Facebook видеообращение к властям. Он рассказал, что в больнице не хватает СИЗ, медики болеют, главный врач Жусуп Бошкоев бронирует койки для знакомых и нарушает правила обсервации.