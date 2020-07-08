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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спящие по двое на одной кровати врачи — это такой прикол. Объяснение чиновников

Врачи Иссык-Кульской областной больницы не испытывают нехватку мест в обсервации. Об этом 24.kg сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в регионе.

По данным чиновников, медучреждение рассчитано на 350 койко-мест, из них занято 145, остальные 205 — в резерве.

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Директор областной больницы Токтобай Маанаев рассказал, что для медицинского персонала зарезервировано 50 коек, этого, по его словам, вполне достаточно для временной изоляции медиков, которые работали в красной зоне.

«Согласно алгоритму Минздрава, медицинский персонал, который отработал свою смену, отправляется на домашнюю изоляцию после сдачи тестов. В красной зоне работают 12 человек в одной смене, после они уходят на домашнюю самоизоляцию. Если у них обнаружат COVID-19, то для медиков предусмотрено 50 коек, из них под обсервацию — 10. Сейчас инфицированных среди медперсонала больницы нет. Врачи не испытывают нехватку мест в обсервации», — сказал Токтобай Маанаев.

Между тем на вопрос журналиста 24.kg, откуда появилась фотография спящих медиков по двое на одной кровати, в ведомстве ответили: это был прикол.

Напомним, пользовательница Facebook Алена Хоменко разместила фото медиков Иссык-Кульской областной больницы, которые спят на одной кровати по два человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158665/
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