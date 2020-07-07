20:57
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Общество

«Ошэлектро»: В Араване деревья грецкого ореха срубают ради безопасности людей

В Араванском районе срубают деревья грецкого ореха и тутовника ради безопасности граждан. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба РЭС ОАО «Ошэлектро».

Заметим, что ранее местный житель пожаловался на массовую вырубку деревьев.

По данным «Ошэлектро», по правилам техники безопасности под высоковольтными линиями электропередачи запрещено сажать деревья и зеленые насаждения и территория под этой зоной является охранной. «Указанный житель посадил деревья в охранной зоне — это нарушение правил безопасности, поэтому работникам РЭС пришлось их срубить», — рассказали в учреждении.

Отмечается, что вырубка деревьев грецкого ореха и тутовника согласована с местными властями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158568/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
В Араванском районе вырубают деревья грецкого ореха и тутовника
Жители Бишкека просят убрать оголенный провод возле филармонии
В Кара-Суйском районе по-прежнему после 20.30 нельзя посещать общественные места
Опасные ступеньки возле Ошского рынка в Бишкеке отремонтировали
Министр чрезвычайных ситуаций прибыл в Ошскую область
В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя
В городе Ош нуждающиеся получат продукты от благотворительного фонда
В Ошской области запрещены мероприятия по случаю окончания школы
Внимание, розыск! В Оше родственники ищут пропавшего 23-летнего парня
Прилетевших из Стамбула жителей Ошской области положили в обсерватор
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
7 июля, вторник
20:51
Кыргызстанцы в США купят 10 аппаратов ИВЛ и передадут больницам Оша и Баткена Кыргызстанцы в США купят 10 аппаратов ИВЛ и передадут б...
20:28
«Ошэлектро»: В Араване деревья грецкого ореха срубают ради безопасности людей
20:23
Два парня продают машину, чтобы закупить оборудование и СИЗ для больниц Каракола
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:43
Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и отдал их медикам