«Ошэлектро»: В Араване деревья грецкого ореха срубают ради безопасности людей

В Араванском районе срубают деревья грецкого ореха и тутовника ради безопасности граждан. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба РЭС ОАО «Ошэлектро».

Заметим, что ранее местный житель пожаловался на массовую вырубку деревьев.

По данным «Ошэлектро», по правилам техники безопасности под высоковольтными линиями электропередачи запрещено сажать деревья и зеленые насаждения и территория под этой зоной является охранной. «Указанный житель посадил деревья в охранной зоне — это нарушение правил безопасности, поэтому работникам РЭС пришлось их срубить», — рассказали в учреждении.

Отмечается, что вырубка деревьев грецкого ореха и тутовника согласована с местными властями.