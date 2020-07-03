В мэрии рассказали о провокациях среди водителей маршруток

В Бишкеке на линию вышли около 900 маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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Уточняется, что выявлены факты провокаций и угроз водителям, чтобы ограничить работу микроавтобусных такси.

«Есть ряд водителей, которые выступили против временных ограничений. По каждому факту проводится работа. Муниципалитет помогает каждому водителю в это сложное время. На местах сотрудники управления городского транспорта совместно с патрульной милицией помогают обеспечить порядок и график работы общественного транспорта», — проинформировали в мэрии.

Напомним, что вчера водители общественного транспорта просили либо вовсе остановить их работу, но предоставить отсрочку по выплате кредитов, либо дать возможность работать полный день.

Ранее мэр столицы Азиз Суракматов подписал распоряжение, согласно которому общественный транспорт в городе будет функционировать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. Такие меры, по словам градоначальника, приняты для профилактики распространения коронавируса.