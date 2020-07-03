Выборы-2020. Партия «Ата Мекен» подала заявление об участии в выборах

Политическая партия «Ата Мекен» подала уведомление в ЦИК о намерении участвовать в выборах в парламент. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

Уполномоченным по выборам от социалистов в ЦИК будет Ильязбек Абдикеримов, по финансовым вопросам — Динара Кулжанова.

Ранее сообщалось, что партии в течение пяти дней должны направить в Центризбирком заявление о том, что будут баллотироваться в Жогорку Кенеш. За 45 дней до даты голосования политобъединения должны представить в ЦИК все необходимые документы для регистрации.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.