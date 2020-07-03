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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нервы не выдерживают. Чиновница Минздрава заплакала, говоря о работе медиков

Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова заплакала, рассказывая на брифинге о работе медиков.

Чиновница комментировала распространенное в социальных сетях видео. На нем медики в защитных костюмах толкают сломанный автомобиль.

«Медики работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются, оказывается, техника может на пути к пациенту остановиться, сломаться. Врачи прикладывают все усилия, чтобы поехать на спасение пациента», — отметила Айнура Акматова, едва сдерживая слезы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158186/
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