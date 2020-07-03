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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Аламединском районе санэпиднадзор приказал закрыть частные детские сады

В Аламединском районе центр профилактики заболеваний издал предписание о закрытии детских садов вне зависимости от форм собственности. Об этом 24.kg сообщили частные предприниматели.

По их словам, ранее владельцам частных детсадов звонили представители ведомства и просили закрыться. После того как предприниматели отказались это делать, чиновники разослали официальный документ.

«Стоит отметить, что ни Минобразования, ни Минздрав, ни республиканский штаб не запрещали функционировать детским образовательным учреждениям. Получается, что районный центр профилактики заболеваний занимается самодеятельностью», — заявили редакции.

В документе центра профилактики заболеваний указывается, что детским общеобразовательным учреждениям предлагается приостановить функционирование с 6 июля до улучшения эпидемиологической ситуации.

В республиканском оперативном штабе редакции подтвердили, что работать детским садам никто не запрещает. Однако органы местного самоуправления, которым подчиняются районные центры профилактики заболеваний, могут издать подобный приказ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158127/
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