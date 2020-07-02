Коронавирус в Кыргызстане. Опубликованы фото погребения умершего от COVID-19

В Кыргызстане на сегодня скончались 66 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Еще 97 кыргызстанцев умерли от пневмонии, которая развивается на фоне COVID-19.

В соцсетях опубликовали фотографии, как проходят похороны скончавшегося от коронавируса.

Ранее Минздрав разработал и утвердил инструкцию, как хоронить умерших от COVID-19. В ведомстве подчеркивают, что тела умерших от коронавирусной инфекции не опасны для окружающих людей при соблюдении определенных требований.

ДУМК также призывает соблюдать все меры личной гигиены, проводить дезинфекцию при захоронении умершего от коронавируса. На похоронах не собирать множество людей и проводить их только в присутствии самых близких.