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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткене запретили пятничный намаз, тои, поминки и ограничили работу общепита

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Баткенской области вводятся ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба полпреда в регионе.

По ее данным, временно запрещается собираться на пятничный намаз в мечетях, проводить тои, поминки и другие массовые мероприятия.

Кафе-рестораны, магазины и другие общественные места в случае нарушения санитарных норм будут закрыты. Водителей общественного транспорта, не соблюдающих требования, отстранят от работы. Ночные клубы и караоке-бары тоже закроются, в случае неподчинения им отключат свет.

Администрация региона ограничивает работу мест общественного питания — с 8.00 до 20.00, магазинов — с 7.00 до 19.00, рынков — с 9.00 до 17.00.

На сегодня число зараженных коронавирусом в области составляет 108 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158101/
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