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Общество

Закон о манипулировании информацией в аппарат президента не поступал

Закон о манипулировании информацией в аппарат президента не поступал. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационной политики. 

По их данным, после принятия парламентом проекта закона, согласно процедуре,  он поступает на рассмотрение в аппарат главы государства не позднее 14 дней.  

Напомним, 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтения одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на этот дискриминационный и скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158039/
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