Закон о манипулировании информацией в аппарат президента не поступал. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационной политики.

По их данным, после принятия парламентом проекта закона, согласно процедуре, он поступает на рассмотрение в аппарат главы государства не позднее 14 дней.

Напомним, 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтения одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на этот дискриминационный и скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране.