Коронавирус в Кыргызстане. Не хватает врачей, ИВЛ и мест в реанимациях

Пять медиков скорой помощи заражены коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, на линии выходит 34 бригады. «Количество обращений доходит до пяти тысяч в сутки. С 29 на 30 июня зафиксировано 138 вызовов, именно связанных с пневмонией, а с 30 июня на 1 июля — 63 вызова. Машин у нас хватает», — отметил Искендер Шаяхметов.

В резерве всегда есть пять-шесть автомобилей, а вот людей не хватает. 47 медиков болеют. У пяти из них подтвержден COVID-19. Искендер Шаяхметов

Он добавил, что также большая проблема с госпитализацией больных пневмонией. «Те места, которые нам предоставляют больницы, уже до обеда забиваются. Людей просто некуда везти. Больница № 6 не принимает, кыргызско-турецкая — тоже. Сегодня после обеда только выяснится, даст ли места Республиканская инфекционная клиника. Больницы заполняются очень быстро именно больными пневмонией», — констатировал Искендер Шаяхметов.

Он подчеркнул, что пневмония — проявление коронавируса.

«Но наша статистика по заболевшим пневмонией может быть и неточна. Я могу назвать только приблизительные данные, и это те, кого наши медики успели обслужить. К примеру, 350 вызовов поступило в понедельник, 260 из них переходят на следующий день. Кто-то добирается своим ходом», — сказал Искендер Шаяхметов.

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Врач пояснил, не хватает коек и в реанимациях. «Вчера позвонил в больницу № 1, говорю, что у меня один тяжелый, а они в ответ — некуда класть. В реанимации шесть лишних пациентов», — резюмировал Искендер Шаяхметов.

Отметим, за сутки выявлено 439 случаев заражения COVID-19. Всего по стране 5 тысяч 735.