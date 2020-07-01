11:25
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав назвал основные проблемы при борьбе с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев назвал сегодня основные проблемы системы при борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, это медицинское оборудование и кадры. «Самое нужное сегодня — аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. На сегодня есть 473 аппарата ИВЛ и 610 кислородных концентраторов», — сказал Мадамин Каратаев.

Он добавил: чтобы полностью обеспечить стационары, необходимо еще 220 аппаратов ИВЛ и 2 тысячи концентраторов. Чиновник отметил, что мобилизованы дополнительно бригады скорой помощи в Бишкеке. Количество вызовов не сокращается.

«Когда открыли хирургический корпус городской клинической больницы № 1, за семь часов все койки заполнились больными пневмонией. На сегодня там мест нет. Многие в тяжелой форме», — рассказал он.

По данным Мадамина Каратаева, есть свободные койки в урологическом центре — 17 мест, в госпитале на территории бывшей авибазы Ганси — 70 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157906/
просмотров: 2043
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечественник
В Бишкеке открылись еще две лаборатории для сдачи ПЦР-анализов
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 49 медиков
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 10,5 миллиона человек
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще пять человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 73 человека
В Кыргызстане за сутки выявлено 439 случаев коронавируса. Всего — 5 735
Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты
В Караколе за нарушение санитарных норм оштрафовали ресторан и интернет-клубы
В СИЗО ГКНБ зараженных сотрудников нет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
Бизнес
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
1 июля, среда
11:14
В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечественник В Кыргызстан из Саудовской Аравии вернулся 121 соотечес...
11:04
В кол-центре самодиагностики 118 отвечать на вопросы будут 40 человек
11:00
В Бишкеке в результате двух ДТП пострадали три человека
10:46
В Бишкеке открылись еще две лаборатории для сдачи ПЦР-анализов
10:36
Минздрав назвал основные проблемы при борьбе с коронавирусом