Минздрав назвал основные проблемы при борьбе с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев назвал сегодня основные проблемы системы при борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, это медицинское оборудование и кадры. «Самое нужное сегодня — аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. На сегодня есть 473 аппарата ИВЛ и 610 кислородных концентраторов», — сказал Мадамин Каратаев.

Он добавил: чтобы полностью обеспечить стационары, необходимо еще 220 аппаратов ИВЛ и 2 тысячи концентраторов. Чиновник отметил, что мобилизованы дополнительно бригады скорой помощи в Бишкеке. Количество вызовов не сокращается.

«Когда открыли хирургический корпус городской клинической больницы № 1, за семь часов все койки заполнились больными пневмонией. На сегодня там мест нет. Многие в тяжелой форме», — рассказал он.



По данным Мадамина Каратаева, есть свободные койки в урологическом центре — 17 мест, в госпитале на территории бывшей авибазы Ганси — 70 мест.

