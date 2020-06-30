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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Избиение в ИВС Сузака. Милиция не нашла незаконных действий спецназа

Незаконных действий со стороны милиции в отношении заключенных ИВС ОВД Сузакского района не было. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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По данным ведомства, 27 июня в ИВС ОВД района проводился обыск по выявлению запрещенных предметов. Учитывая, что между контингентом и сотрудниками имеются неприязненные отношения, был привлечен спецназ «Шумкар». В ИВС были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, к которым привлекли и сотрудников санэпидемстанции.

«Во время обыска в камерах были обнаружены запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, сим-карты, специально заготовленные железные заточки. Факт зарегистрирован в ЕРПП. В рамках досудебного производства никаких нарушений со стороны милиции не выявлено. Во время оперативных мероприятий со стороны следственно-арестованных было оказано сопротивление. Спецконтингент разбил камеры видеонаблюдения и стал пинать двери камер. Ранее двое обвиняемых — 30-летний И.А. и 31-летний Ш.Ш. беспричинно пытались вспороть себе животы в зале суда», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157759/
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