Изнасилование блогера в ИВС. Областная милиция начала служебное расследование

После заявления блогера Батмакан Жолболдуевой об изнасиловании в ИВС УВД Баткенской области начало служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В областной милиции напомнили о деле, по которому в 2022 году задержана блогер. 25 марта в управление внутренних дел обратилась журналист (Арзыгуль Галымбетова). Она просила принять меры в отношении Батмакан Жолболдуевой, которая через свой YouTube-канал «Батма-бат» необоснованно очернила ее и оскорбила ее честь и достоинство. Но заявительница в тот же вечер скончалась.

Отметим, спустя время экспертиза выявит, что смерть Арзыгуль Галымбетовой наступила от сердечной недостаточности вследствие астмы.

В отношении Батмакан Жолболдуевой тогда возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе по факту причинения смерти по неосторожности. Активистка была взята под стражу. Спустя время она вскрыла себе вены в ИВС.

По этому факту в изоляторе в отношении Батмакан Жолболдуевой по поручению руководства УВД Баткенской области рабочая группа проводила проверку на месте. Но, как отмечается, они не выявили незаконных действий в отношении блогера со стороны сотрудников Баткенского РУВД и ИВС.

«Служба внутренних расследований УВД Баткенской области проводит проверку по заявлениям Батмакан Жолболдуевой в прямом эфире Facebook о том, что ее унижали милиционеры», — отметили в пресс-службе.

Ранее блогер из Баткена Батмакан Жолболдуева заявила об изнасиловании ее в ИВС, бездействии правоохранительных, надзорных органов и чиновников. По ее словам, инцидент произошел в апреле 2022-го. Активистка считает, что начальник ИВС отправил к ней насильника из-за произошедших между ними разногласий.