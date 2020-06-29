ЦИК не объявит местные выборы до нормализации эпидемиологической ситуации

ЦИК пока не будет объявлять местные выборы. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Абдыжапара Бекматова, эпидемиологическая ситуация очень напряженная, и пока она не стабилизируется, кампания не возобновится.

«Парламентские выборы, вероятно, пройдут в установленный Конституцией срок, но с обязательным соблюдением всех санитарных норм и требований», — подчеркнул Абдыжапар Бекматов.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.

Ранее первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков заявил, что республиканский штаб рекомендует воздержаться от проведения выборного процесса в вышеуказанных населенных пунктах.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова предположила, что депутатов местных кенешей будут избирать в апреле следующего года.