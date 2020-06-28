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Общество

В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц

С завтрашнего дня в Бишкеке будут каждый день проводить дезинфекцию улиц и общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете уточняют, что такие меры предусмотрены по настоятельной рекомендации Госсанэпиднадзора и по обращению городского управления МЧС.

«По решению комиссии по гражданской защите Бишкека начиная с 29 июня каждый день с 9.00 до 18.00 по всему городу сотрудники МЧС совместно с ЦГСЭН будут проводить обработку. По плану на 29 июня начнется обработка квадрата: от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу и от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова, в том числе бульвара Эркиндик, площади Ала-Тоо, Дубового парка, парка Панфилова и других общественных мест», — сказали в мэрии.

Отмечается, что по всей стране зафиксирован рост числа зараженных COVID-19 — 4 тысячи 748 человек, из них выздоровели 2 тысячи 242, умерли 47. В Бишкеке на 28 июня зарегистрировано 1 777 случаев коронавируса.

В муниципалитете просят горожан оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Отметим, что завтра, 29 июня, запланирована гражданская мирная акция за свободу слова «REакция 3.0». Активисты пройдут маршем от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157634/
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