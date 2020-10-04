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Общество

Штаб прокомментировал сообщения об отравлении детей после дезинфекции классов

Распространяемая в мессенджере WhatsApp информация о том, что после обработки хлоркой учебных кабинетов у детей будет отравление, не соответствует действительности. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его сведениям, процент хлора, применяемого для обработки учебных кабинетов, низкий, он быстро улетучивается. Таким же способом всегда проводят влажную уборку не только учебных кабинетов, но и в стационарах.

Отметим, читатели 24.kg прислали сообщения, пересылаемые в мессенджерах, о том, что 6 октября не надо отправлять детей в школу, так как 5 октября будут обрабатывать хлоркой классы. Что, по мнению родителей, опасно для здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167491/
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