COVID-19. В Минздраве рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

Какие средства лучше использовать для дезинфекции личных вещей и гаджетов, рассказали в Республиканском центре укрепления здоровья (РЦУЗ) Минздрава.

По его данным, лучше всего для этих целей подходят этиловый (концентрация 95 процентов) и изопропиловый (70 процентов) спирт, перекись водорода (3 процента) и гипохлорит натрия (0,5 процента). При выборе дезинфицирующих средств в домашних условиях необходимо учитывать эффективность действия на коронавирусы, химическую безопасность паров для человека, животных и комнатных растений, универсальность применения для разных типов поверхностей, удобство в использовании и хранении, биоразлагаемость.

Специалисты рекомендуют выбирать антисептик, который не содержит в своем составе хлора и его солей, альдегидов, фенола, вредных летучих соединений и спрятанных под торговыми марками опасных токсинов, не имеет запаха и маскировочных отдушек, не выделяет токсичные испарения и может применяться в любых помещениях.

Исходя из требований по эффективности и безопасности, для дезинфекции личных вещей, гаджетов и аксессуаров при COVID-19 рекомендуется использовать раствор изопропилового спирта — концентрацией не менее 70 процентов.

«Кроме того, изопропиловый спирт считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана большинства гаджетов — того самого, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и препятствует тому, чтобы весь экран покрывался отпечатками пальцев», — добавили в РЦУЗ.

Раствор гипохлорита натрия эффективен при дезинфекции поверхностей мебели и оргтехники, а также мест частого использования — это ручки дверей и окон, поручни лестниц, кнопки звонков, лифтов, банкоматов и терминалов. «Для дезинфекции надо поверхности смочить этим раствором, выдержать время экспозиции — 1 минуту и только потом вытереть насухо», — отметили в центре.