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Агент 024
Сюжет: COVID-19

В школах Чуйской области родителей заставляют покупать дезинфицирующие средства

Жители Чуйской области пожаловались на то, что преподаватели школы просят собрать деньги или приобрести дезинфицирующие средства в классы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, администрации учебных заведений не закупили необходимые принадлежности для обработки классных помещений.

«У нас просят не так много денег, как в Бишкеке. В общем 50 сомов с каждого ученика, это на нужды класса и школы. Но и плюс ко всему просят купить антисептики и другие дезсредства», — сказал читатель.

В Министерстве образования уже четвертый день не могут прокомментировать 24.kg, кто должен обеспечивать учебные заведения в регионах дезинфицирующими средствами.

Напомним, в соцсетях многие родители возмущаются, что их заставляют закупать в школы Бишкека дезинфицирующие средства, вплоть до тряпок и швабр с ведрами.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/181485/
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