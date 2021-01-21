10:50
USD 84.80
EUR 102.91
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Родительница заявила о поборах в школе № 17. В мэрии Бишкека создали комиссию

В Бишкеке специальная комиссия проверяет заявление родительницы ученицы школы-гимназии № 17 о сборе денег. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования мэрии столицы.

Читайте по теме
Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает

Одна из родителей пожаловалась, что преподаватели собирают деньги на дезсредства для школы, несмотря на то, что столичные власти выделили необходимые дезинфицирующие принадлежности.

«Это нормальная ситуация, когда выезжает комиссия из числа представителей управления образования и проверяет озвученные факты. Если это подтвердится, то будут приняты меры, если нет, то заявительнице расскажут об итогах проверки», — проинформировали редакцию.

Городские власти еще раз подчеркнули: если с родителей требуют деньги, чтобы закупить дезсредства для школ, они могут сразу обратиться в мэрию Бишкека и рассказать об этом. В муниципалитете обещают разобраться.

«Все 97 школ и 87 садиков в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками, нетканым полотном (половыми тряпками) и другими средствами», — подчеркивают в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180687/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Деньги просят не учителя, а родительский комитет. Ответ мэрии о сборах в школах
В Бишкеке в школе № 28 тоже просят родителей купить дезинфицирующие средства
$100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Поборы в школах. Дело в отношении журналиста 24.kg прекращено
Вместо горячего питания на 180 миллионов сомов продезинфицировали школы
COVID-19. В Минздраве рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон
На нее ушли миллионы. Хлорку в борьбе с COVID-19 больше не будут применять
В управлении образования мэрии Бишкека опровергают заявление ГКНБ
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Штаб прокомментировал сообщения об отравлении детей после дезинфекции классов
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
21 января, четверг
10:32
Родительница заявила о поборах в школе № 17. В мэрии Бишкека создали комиссию Родительница заявила о поборах в школе № 17. В мэрии Би...
10:20
COVID-19. 1 тысяче 200 медикам, спасавшим нас, отказано в выплате компенсаций
10:16
За декабрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 179,6 миллиона сомов
10:11
В декабре каждый бишкекчанин «выкурил» 200 сигарет из-за смога
10:03
В Кара-Балте подпольное казино работало под прикрытием салона красоты