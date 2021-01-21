Родительница заявила о поборах в школе № 17. В мэрии Бишкека создали комиссию

В Бишкеке специальная комиссия проверяет заявление родительницы ученицы школы-гимназии № 17 о сборе денег. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования мэрии столицы.

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Одна из родителей пожаловалась, что преподаватели собирают деньги на дезсредства для школы, несмотря на то, что столичные власти выделили необходимые дезинфицирующие принадлежности.

«Это нормальная ситуация, когда выезжает комиссия из числа представителей управления образования и проверяет озвученные факты. Если это подтвердится, то будут приняты меры, если нет, то заявительнице расскажут об итогах проверки», — проинформировали редакцию.

Городские власти еще раз подчеркнули: если с родителей требуют деньги, чтобы закупить дезсредства для школ, они могут сразу обратиться в мэрию Бишкека и рассказать об этом. В муниципалитете обещают разобраться.

«Все 97 школ и 87 садиков в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками, нетканым полотном (половыми тряпками) и другими средствами», — подчеркивают в мэрии.