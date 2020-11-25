Вместо горячего питания на 180 миллионов сомов продезинфицировали школы

Сэкономленные с горячего питания в первой четверти 180 миллионов сомов потратили на дезинфекцию школ. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, в первой четверти школы практически не работали. Со второй запущена учеба в офлайн-режиме в большинстве учебных заведений. Но необходимо соблюдать санитарные правила, проводить дезинфекцию.

«Поэтому за счет денег от горячего питания идет дезинфекция школ. Это сделано по запросу Министерства образования», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

В свою очередь и. о. премьер-министра Артем Новиков подчеркнул, что обязательства по организации горячего питания в школах выполняются. В тех, которые работают, оно предоставляется.

«Как только будет улучшение эпидемиологической обстановки, учебные заведения вернутся в нормальный режим работы. На следующий год финансирование по этим статьям будет обеспечено», — заключил он.