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Власть

Вместо горячего питания на 180 миллионов сомов продезинфицировали школы

Сэкономленные с горячего питания в первой четверти 180 миллионов сомов потратили на дезинфекцию школ. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, в первой четверти школы практически не работали. Со второй запущена учеба в офлайн-режиме в большинстве учебных заведений. Но необходимо соблюдать санитарные правила, проводить дезинфекцию.

«Поэтому за счет денег от горячего питания идет дезинфекция школ. Это сделано по запросу Министерства образования», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

В свою очередь и. о. премьер-министра Артем Новиков подчеркнул, что обязательства по организации горячего питания в школах выполняются. В тех, которые работают, оно предоставляется.

«Как только будет улучшение эпидемиологической обстановки, учебные заведения вернутся в нормальный режим работы. На следующий год финансирование по этим статьям будет обеспечено», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174429/
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